Melo e Kubot vencem irmãos Bryan e garantem vaga na semifinal do ATP Finals

Depois de terem estreado com vitória no ATP Finals na última segunda-feira, quando asseguraram a liderança do ranking mundial de duplas até o término deste ano, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot deram continuidade ao ótimo momento que vivem nesta quarta, quando derrotaram os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em Londres, e garantiram classificação às semifinais do torneio que reúne as oito melhores parcerias da temporada.

Com o novo triunfo na capital inglesa, Melo e Kubot assumiram a liderança isolada do Grupo Woodbridge/Woodforde da competição, na qual ainda terão pela frente no fechamento desta fase, na sexta-feira, a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray.

Derrotados pelos irmãos Bryan na estreia, na última segunda-feira, Soares e Murray completarão a segunda rodada desta chave nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em duelo contra o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers, estes batidos por Melo e Kubot na abertura da campanha.

Campeões do Masters 1000 de Paris, o último torneio de preparação ao ATP Finals, o brasileiro e o polonês precisaram de apenas 60 minutos em quadra nesta quarta para superar os irmãos Bryan. Dominantes, eles confirmaram todos os seus saques durante o confronto e ainda aproveitaram três de 11 oportunidades de quebrar o serviço dos adversários para liquidar o confronto de forma rápida.

Em grande fase, Melo também já tem garantida a sua permanência na ponta do ranking individual de duplistas da ATP até o término do ano e busca conquistar o título do ATP Finals pela primeira vez. Se alcançar este feito inédito para a sua carreira, irá coroar em grande estilo uma temporada gloriosa, no qual ao lado de Kubot já venceu seis troféus, com destaque para os de Wimbledon e dos Masters 1000 de Miami, Madri e Paris, além de ter faturado torneios na grama de Halle e Hertogenbosch.