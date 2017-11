Vendas no varejo dos EUA sobem 0,2% em outubro ante setembro; previsão +0,1%

As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram avanço de 0,2% em outubro na comparação com o mês anterior, informou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira. Analistas previam alta menor, de 0,1%.

As vendas em outubro atingiram o valor sazonalmente ajustado de US$ 486,55 bilhões. Na comparação anual, as vendas tiveram crescimento de 4,6%.

As vendas no varejo avançaram 1,9% em setembro ante o mês anterior, mostrou a revisão do dado. Naquele mês, consumidores lidaram com a passagem de vários furacões em partes do país. Os resultados de setembro foram impulsionados por compras de carros para substituir veículos danificados pelos furacões.

Em outubro, as vendas nos postos de gasolina recuaram 1,2%, o que reflete um recuo após um salto no preço do combustível após as tempestades.

Excluindo-se veículos automotores, as vendas no varejo cresceram 0,1% em outubro, ante previsão de alta de 0,2%. Excluindo-se gasolina, elas avançaram 0,4% ante o mês anterior. Caso se retirem as duas categorias da conta, a alta mensal nas vendas no varejo foi de 0,3% ante o mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.