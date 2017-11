Resultado do CPI pode reduzir chance de alta de juros em dezembro

O ING diz que o resultado do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos pode diminuir a probabilidade de um aumento da taxa de juros em dezembro.

“Se vier abaixo do esperado, pode ser preocupante para o dólar dos EUA, dado que podemos ver a probabilidade de 90% de uma alta da taxa de juros a ser promovida pelo Fed de dezembro – expectativa atual nos mercados -, cair bastante bruscamente”, diz o banco.

De acordo com uma pesquisa do WSJ, o consenso do mercado aponta para um aumento de 0,2% do núcleo do CPI em outubro, na comparação mensal.