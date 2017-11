Morreu no início da noite desta terça-feira (14/11), Roberto Tokuzumi (foto), de 63 anos, secretário de Meio Ambiente de Meio Ambiente de Ribeirão Pires. Tokuzumi também foi ex-prefeito da cidade e lutava contra complicações renais desde o começo do ano e estava em casa. Nascido em Mogi das Cruzes, deixa três filhos e três netos.

Em nota, a Prefeitura lamentou o falecimento e o prefeito Kiko Teixeira (PSB) decretou luto oficial de três dias no município. “Ribeirão Pires se despede com tristeza de um homem admirável e de carreira profissional respeitável, que lutava contra complicações de saúde. Desde o início deste ano, contribuiu com as ações deste governo à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Descanse em paz!”, comentou.

Tokuzumi foi vice-prefeito de Ribeirão Pires de 1993 a 1996, durante a gestão de Valdírio Prisco (1932-2012). Em 1996, se lançou candidato a prefeito pelo PRP, mas perdeu para Maria Inês Soares (PT). Em 2000, migrou para o PV e tentou novamente chegar ao Executivo, mas Maria Inês se reelegeu.

Arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Braz Cubas, ele atuou por 11 anos na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Ainda ocupou cargos em secretarias do governo estadual. No Grande ABC, teve passagens pelas secretarias de Obras e Habitação e Meio Ambiente de São Bernardo e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) de Santo André.

Arquiteto foi pivô do escândalo no Semasa

No Semasa, em 2012, o então diretor de Gestão Ambiental, Tokuzumi foi o autor da denúncia de um esquema de venda de liberação de licenças ambientais na autarquia, mediante o pagamento de propinas que chegavam a R$ 1 milhão. Apesar de denunciante, Tokuzumi virou réu no caso, juntamente com o ex-prefeito andreense Aidan Ravin (hoje no PSB) e o superintendente da autarquia na época, Ângelo Pavin, entre outros envolvidos que respondem por formação de quadrilha. O Ministério Público, porém, pediu que ele tivesse sua pena reduzida (o que vinha sendo analisado pela Justiça) por ter delatado o esquema.