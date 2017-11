Moradores do entorno do parque Ecológico Tietê em SP podem se vacinar nesta 4ª

Moradores dos bairros Jardim São Francisco e Piratininga, na zona leste da cidade de São Pauço, serão vacinados nesta quarta-feira (15), das 8h às 17h. A ação no entorno do Parque Ecológico Tietê ocorre após a confirmação de que um macaco vindo de Cajamar e que era tratado no parque estava com o vírus da febre amarela.

Durante a campanha, agentes de saúde da Prefeitura irão abordar moradores dos bairros nas próprias residências ao longo do dia.

Na sexta-feira (10), o governo do Estado de São Paulo anunciou o fechamento temporário do parque localizado na zona leste da capital paulista.