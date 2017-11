BRMalls tem lucro líquido de R$ 1,778 mi no 3º trimestre, redução de 95,0%

A BRMalls, líder no setor de shopping centers no País, teve lucro líquido de R$ 1,778 milhão no terceiro trimestre de 2017, redução de 95,0% em comparação com o mesmo período de 2016. Por sua vez, o lucro líquido ajustado alcançou R$ 110,085 milhões, um crescimento de 46,8% na mesma base de comparação.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 77,820 milhões, retração de 67,7%. Já o Ebitda ajustado atingiu R$ 206,981 milhões, queda de 15%.

A receita operacional líquida totalizou R$ 322,423 milhões, baixa de 1,8%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) ajustado foi a R$ 114,398 milhões, alta de 43,2%.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 70,367 milhões, encolhimento de 43,4%.

Os números ajustados da BRMalls incluem efeitos de variação cambial, swap a mercado, impactos não caixa de impostos, receitas de propriedades para investimento e participação de minoritários.