Dez dias após ser baleado, o vereador de Santo André Willians Bezerra (PT) voltou à Câmara de Santo André nesta terça-feira (14). Em declaração realizada na tribuna, o petista agradeceu a todos os desejos de melhora e chegou a destacar que pretende protocolar mais projetos na área da Saúde, principalmente após precisar do atendimento público para resolver o seu problema.

Prefeitos do ABC em Barcelona

Em vídeos divulgados em suas redes sociais, os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Caetano, José Auricchio Júnior (ambos do PSDB), divulgaram as primeiras impressões do congresso de cidades inteligentes realizado em Barcelona (ESP). Ambos relataram que viram boas experiências de cidades como Valencia (ESP) e Atlanta (EUA). Ambos consideram que alguns dos projetos são possíveis nas respectivas cidades que comandam.

Esporte e política em São Bernardo

Como os adversários em gestões passadas, os petistas perderam espaço para realizar sessões solenes e homenagens na Câmara de São Bernardo. Uma das raras situações favoráveis a atual bancada e oposição aconteceu na noite da última segunda-feira (13). Foi feita a entrega da medalha de honra ao mérito esportivo, de iniciativa do vereador José Luis Ferrarezi (PT). Entre os homenageados estavam o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e o ex-secretário de Esportes, José Alexandre Pena Devesa.

Mudança gera reclamações em São Bernardo

Por 18 votos a cinco, a Câmara de São Bernardo aprovou na sessão desta terça-feira (14), o projeto de lei do Executivo que elimina a dupla deliberação do Conselho da Cidade e do Meio Ambiente (ConCidade). Segundo a Prefeitura, a justificativa é desburocratizar as ações do grupo. Porém, tal medida irritou a oposição que bateu o pé contra a proposta, mas que não tem força para barrar tal medida que vai ser sancionada na próxima sexta-feira (17).