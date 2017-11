Carille projeta ‘jogo especial’ e minimiza ausência de taça de campeão no estádio

A proximidade do título do Campeonato Brasileiro faz com que a ansiedade seja um dos maiores adversários do Corinthians até o momento de a bola rolar. O técnico Fábio Carille, sempre muito equilibrado durante as entrevistas, mantém o tom sereno, mas admitiu que o confronto diante do Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão, será especial, mesmo sem a presença da taça de campeão.

“Estou muito tranquilo e não mudamos nada do que fizemos até agora. Procuro manter a seriedade de fazer mais um jogo importante, decisão, mas é claro que, para os atletas e para mim, o jogo é especial, pois uma vitória nos dá um título. Falar que era esperado, não é verdade, mas, do jeito que o campeonato se desenhou, é uma coisa natural do ser humano, mas procuro levar da melhor forma”, disse o treinador corintiano, em entrevista coletiva.

Nesta terça-feira, Carille comandou o treinamento no CT Joaquim Grava e definiu a equipe com novidades, mas sem surpresas. Pedro Henrique entrará no lugar de Balbuena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Jô retorna de suspensão e Kazim volta para o banco de reservas depois de ter sido o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, no último sábado, em Itaquera.

Desta forma, o Corinthians vai a campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Caíque França; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Romero; Jô.

A polêmica do dia foi a possibilidade de a CBF levar ou não a taça de campeão para a Arena Corinthians nesta quarta-feira. Após informações desencontradas, ficou-se decidido que a entidade não transportará o objeto até o estádio. “Estou pensando muito no jogo, sabendo que podemos sair campeão. Caso a taça não esteja lá, vai ter festa do mesmo jeito no jogo com o Atlético-MG (dia 26, próximo jogo no Itaquerão após este de quarta). Não me incomoda não ter a taça”, assegurou o comandante corintiano.

Entretanto, existe a possibilidade de o Corinthians disponibilizar uma taça não oficial para os jogadores darem a volta olímpica ao final da partida.