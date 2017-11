Após 80 anos contando apenas com uma sede, pela primeira vez os Jogos Abertos do Interior será sediado de maneira regional. A ‘Olímpiada Caipira’ inicia sua competição na próxima sexta-feira (17), apostando nas novidades de formato e de divulgação. Em entrevista ao RDtv, nessa terça-feira (14), os secretários de esportes de Santo André, Marcelo Chehade, e de São Bernardo, Alex Mognon, consideram que o evento pode manter o modelo para as próximas edições.

“Era um custo muito grande para uma cidade e nem todos os municípios tinham equipamentos suficientes para receber os Jogos, então essa ideia do Consórcio (Intermunicipal Grande ABC) foi muito boa”, disse Chehade. “Além disso que o Marcelo disse, os Jogos vão atingir mais pessoas, pois estamos divulgando em todas as cidades e isso vai integrar mais municípios e mais municípes”, completou Mognon.

Serão 12 mil atletas de quase 200 cidades paulistas, que vão disputar as medalhas em 32 modalidades, sendo oito delas não olimpicas. Dos seis municípios ainda consorciados (a exceção é Diadema), cinco vão sediar as competições: Santo André; São Bernardo; São Caetano; Mauá; e Ribeirão Pires. A única competição fora do ABC será a de Ciclismo BMX que será disputada no Parque Jacuí, na zona leste da Capital.

No total serão 49 locais de competição, 68 escolas serão utilizadas como alojamento para as equipes que já chegaram na região nos últimos dois dias. Mauá ficou com a responsabilidade de receber o primeiro congresso técnico. São Bernardo recebe a festa de abertura nesta sexta, às 10h, no Ginásio Poliesportivo Cidade de São Bernardo Adib Moysés Dib. O encerramento será no dia 26, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André, às 9h. A sede do Consórcio vai receber o Comitê Organizador Local (COL).

Outra aposta da competição é a divulgação. Ao invés de alocado em uma página dentro do site da Prefeitura sede, as informações da competição serão divulgadas em um site específico (jogosgrandeabc.com.br) e além disso, também foi lançado um aplicativo para que os moradores da região possam acompanhar os resultados e também a programação completa do evento.

Os atletas também ganham destaque nesta competição. Com a nova regra, a contratação de competidores de outras equipes foi proíbida. Assim, todos os atletas devem ter uma relação direta com a cidade que defende. “Ano passado Santo André gastou R$ 20 mil com um ciclista argentino que não troxe resultado. Nada contra os argentinos, mas não dá para gastar dinheiro público com isso”, destacou Chehade.

“Vamos continuar com estrelas para essa competição como o Diego Hypólito e a Daniele Hypólito, porém vai ter mais espaço para que outros atletas sejam revelados. E isso vai também chamar mais pessoas para esse mundo esportivo. Vai ser um ganho para todos”, concluiu Mognon.