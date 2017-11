O movimento de pessoas nos shopping centers cresceu 10,9% em outubro de 2017, em relação a setembro, de acordo com o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC). O levantamento é realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a FX Retail Analytics, especializada em monitoramento e fluxo para o varejo.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a pesquisa mostrou crescimento 0,36% no movimento de pessoas. Na mesma base de comparação, os shoppings do Nordeste tiveram desempenho positivo de 3,75%, enquanto os do Sudeste registraram alta de 1%. Os centros comerciais da região Sul, por outro lado, tiveram queda de 7,11% no fluxo.

Com a Black Friday e as compras de fim de ano, a Abrasce espera que o fluxo de visitantes mantenham a alta registrada durante o ano de 2017. Até o momento, o ano de 2017 teve alta acumulada de 0,56%, conforme o levantamento.

“A tendência é continuar a alta que marcou o ano de 2017. Este ano vem se consolidando como o período de retomada, ainda que tímida, da economia e do poder de compra do brasileiro”, avalia em nota Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics.