Moradores da Vila Lucinda, no segundo subdistrito, em Santo André estão cansados de registrar reclamações referentes a problemas com infraestrutura e segurança em diversas ruas do bairro. Entulho em praças, lixo, árvores sem podas, falta de sinalização e assaltos constantes são alguns dos problemas encontrados.

A RDtv esteve no local e registrou a queixa dos moradores. Na rua Baunilha, a principal reclamação é em relação à falta de manutenção e acúmulo de lixo na praça de esquina, que está atraindo ratos, baratas e outros insetos. Além disso, o caminho de terra que seria utilizado para que os moradores do bairro tivessem acesso ao campo de futebol está repleto de mato.

“A praça já está há quase três meses sem receber capinação, eu mesmo já cheguei a capinar para facilitar a passagem das pessoas”, comenta o morador Renne Santos, ao apontar que o local já se tornou chamariz para usuários de drogas. O reclamante reitera ainda que seria necessário a implementação de uma placa indicativa com o local correto para descarte de materiais para que não junte lixo. “Aqui é um lugar de prática esportiva, e não um lixão”, diz.

Vanessa Barros chama atenção para a falta de poda de árvores no bairro. No imbróglio com a Prefeitura há um ano, a moradora diz que elas estão tão altas que chegam a atrapalhar a fiação e as residências ao entorno. “Na árvore da esquina da rua Baunilha até casulo de morcegos se formou”, reclama. De acordo com o relato já foram registradas diversas reclamações na Prefeitura, mas de nada adiantou.

Outra reclamação frequente no bairro é em relação à falta de segurança. A queixa é que com a falta de iluminação na praça da rua das Lavrinhas, na esquina com a Estilac Leal, e sem rondas ostensivas pelo bairro, os moradores estão sofrendo com assaltos frequentes. Uma das vítimas foi o aposentado Nérsio Tiosso, que já foi assaltado duas vezes à mão armada na frente de sua casa. “Minhas filhas também foram assaltadas na minha frente e eu não pude fazer nada”, lamenta.

Já no cruzamento da rua Lavrinhas com a Gen. Canrobert, os moradores solicitam um novo pavimento, por conta do desgaste e buracos na via, que só crescem com o passar dos meses. “É um cruzamento entroncado (cego), e em muitas vezes os veículos são obrigados a passar na contramão para não cair no buraco”, comenta Renne.

No cruzamento, de acordo com Priscila Bueno Telles, os carros passam em alta velocidade e não respeitam a faixa de pedestres, que está bastante apagada. Para evitar acidentes, os moradores solicitam a instalação de uma lombofaixa ou manutenção das placas de sinalização. “Até a placa de parada instalada no cruzamento está virada, os motoristas não respeitam”, diz.

Ainda em relação a pavimentação, na rua Lavrinhas, os moradores foram obrigados a fazer uma sinalização alternativa para apontar o “buraco do Semasa”, como chamam os moradores, na altura do nº94 da via. Embora o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André tenha informado aos moradores que faria o reparo do buraco em até 24h, a equipe de reportagem constatou que nada foi feito no local.

Prefeitura de Santo André

Por nota, a Prefeitura esclarece que realizará uma vistoria na praça para levantar os serviços necessários de reparo e manutenção. O Departamento de Engenharia de Tráfego também fará o reforço de toda a sinalização do local neste mês de novembro.

A Secretaria de Segurança Cidadã, por sua vez, esclarece que o local já foi alvo da Operação Delegada Municipal e que nos próximos dias atenderá a região com a Operação Ponto Seguro.

Sobre a questão dos resíduos na praça da rua Baunilha, o Semasa informa que já existe ordem de serviço aberta junto à autarquia para vistoria no local e execução de limpeza, caso seja necessário. Sobre o buraco na rua Lavrinhas, a autarquia informa que já esteve no local e trata-se de erosão nas proximidades de um poço de visita da rede de esgoto. O local já foi sinalizado e as equipes da autarquia farão sondagem na área para detectar a origem do problema.