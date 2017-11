Trump ressalta relações comerciais após giro pela Ásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o país vendeu US$ 300 bilhões em produtos americanos e ressaltou que esse número “pode quadruplicar muito rapidamente”.

Em comentários realizados a bordo do Air Force One, no retorno de um giro realizado pela Ásia, Trump comentou que os EUA fizeram bastante progresso nas relações com outros países, citando Coreia do Sul, China e Japão. Ele também comentou que todas as nações presentes em uma reunião multilateral da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês) ficaram unidas em relação à ofensiva bélica representada pela Coreia do Norte.

Em relação às Filipinas, último lugar onde passou no giro pela Ásia, Trump comentou que o país é muito importante e um local “estratégico” para os EUA.