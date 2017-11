Um mês após autorizar o início das obras de revitalização na rua Augusto Ernani, no bairro Paulicéia, a Prefeitura de São Bernardo entregou nesta segunda-feira (13/11) a conclusão do pacote de intervenções da via, que passou a contar com novo recapeamento asfáltico, guia e calçadas reformadas, canalização e sistema de drenagem e nova iluminação.

Com 600 metros de extensão, a via apresentava problemas como buracos, asfalto danificado e luminárias queimadas, o que tornava o trânsito pelo local perigoso tanto para motoristas quanto para pedestres.

“Agora, a obra está concluída e tenho certeza que quem utiliza esta via estará mais satisfeito e seguro. Esse local estava em péssimas condições, acumulando carros abandonados, que foram devidamente recolhidos. A iluminação e a calçada também foram refeitas, dando mais segurança a quem frequenta este local. As empresas do entorno estavam reclamando muito, porque havia muita dificuldade de manobrar os caminhões, sem falar o problema para os pedestres que mal tinham calçada para transitar”, destacou o prefeito Orlando Morando, durante entrega da rua.

De acordo com o chefe do Executivo, a reforma foi realizada com recursos próprios, provenientes da secretaria de Serviços Urbanos, liderada pelo secretário e vice-prefeito, Marcelo Lima, também presente na agenda.