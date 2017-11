O aluno da 5ª série de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia, Vitor Cutrale, foi contemplado pelo Santander Universidades com uma bolsa de estudo para o exterior no valor de 5 mil euros. Selecionado por meio do Programa Fórmula Santander, além do Vitor, mais 100 estudantes de todo Brasil ganharam bolsas de estudos para fora do País. A cerimônia aconteceu no autódromo de Interlagos na última sexta-feira (10/11).