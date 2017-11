A Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, promove, de 21 a 24 de novembro, a Semana Belezen, evento que reúne cerca de 150 alunos dos cursos das áreas de beleza e terapias naturais que colocam em prática seus aprendizados em atendimentos gratuitos à comunidade local.

Nos quatros dias de atividades serão realizadas limpeza de pele, drenagem linfática, corte de cabelo, massagem, manicure, maquiagem, depilação e barbeiro. Para receber os benefícios, os interessados devem chegar à Fundação com uma hora de antecedência, de acordo com o período que será atendido, para pegar uma senha. Os atendimentos vão acontecer pela manhã, das 9h às 10h50, e à noite das 18h30 às 21h, e será obedecida a ordem de chegada.

No total serão realizados 340 procedimentos. Para alguns deles é necessário que a pessoa traga objetos de casa. Para fazer a unha, trazer o alicate; para receber limpeza de pele e drenagem, vir com as toalhas. Menores de idade só serão atendidos com as presenças dos pais ou responsáveis. Mais informações sobre os procedimentos a serem feitos e a quantidade de cada um deles, acessar o endereço eletrônico www.fundacaoflorestan.org.br

Semana bimestral

A Belezen acontece duas vezes ao ano e é um evento tradicional na Fundação Florestan Fernandes. Na edição de 2016, mais de 350 pessoas passaram pela instituição profissionalizante em busca de um corte de cabelo, pintura das unhas ou para aparar a barba. Segundo o diretor-presidente da Fundação, Cacá Vianna, a Belezen é também uma ação social. “Além da oportunidade do aprendizado prático, com a supervisão dos professores, os alunos realizam um bem para a população de Diadema e isso não deixa de ser um ato de cidadania”, afirma.

Os cursos que preparam profissionais para a área da beleza e estética na Fundação Florestan Fernandes são gratuitos e duram em média quatro meses. Eles compõem a grade de 23 capacitações que escola profissionalizante oferece aos moradores do município, visando a boa qualificação de mão de obra e atender demanda do mercado de trabalho.