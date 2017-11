Deputados americanos acreditam em aprovação da reforma tributária na Câmara

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve aprovar o projeto de reforma tributária elaborado pelos deputados republicanos nesta quinta-feira, no mesmo dia em que o presidente americano, Donald Trump, retorna da Ásia para se concentrar na questão do corte dos impostos no país.

Com muitos republicanos afirmando que o momento é de “vai ou racha”, os líderes do Partido Republicano na Câmara e o presidente do Comitê de Meios e Recursos da Casa, o republicano Kevin Brady, expressaram confiança de que terão 218 votos para que o projeto seja aprovado. O vice-líder republicano na Câmara, Patrick McHenry (Carolina do Norte) afirmou que se sente confiante em obter os votos, enquanto Brady disse que “nós teremos os votos para passar a questão”.

Cerca de meia dúzia de deputados fizeram eco a esses comentários após conversarem com o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Gary Cohn, no Capitólio. Na quinta-feira, Trump planeja se encontrar com deputados republicanos a fim de acertar como será a votação da reforma no plenário da Câmara.

A modificação do sistema tributário americano é uma prioridade para Trump, que não tem nenhum grande sucesso legislativo após quase um ano no cargo. Na semana passada, o Comitê de Meios e Recursos da Câmara aprovou a proposta que pretende reduzir o imposto corporativo já em 2018 dos atuais 35% para 20%. O Senado estuda uma lei similar, mas com validação somente a partir de 2019.