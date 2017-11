Começa nesta terça-feira (14/11), as inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre do próximo ano. O Vestibulinho oferece vagas para o Ensino Médio regular, com qualificação profissional, habilitação técnica profissional, técnico, técnico integrado ao médio e especialização técnica. As inscrições acontecem até 13 de dezembro, e o exame será no dia 21 de janeiro de 2018.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibulinho, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. O candidato que concluiu ou está cursando o ensino de EJA ou o Encceja deve ter o certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, ou ter dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

A inscrição para o processo seletivo deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br entre 14 de novembro e 13 de dezembro – no último dia, o prazo termina às 15h. Para efetivar a inscrição é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 27,80, em dinheiro em qualquer agência bancária. O Manual do Candidato também estará disponível para download no site.