A Prefeitura de Santo André realizou a pintura de mais duas faixas de pedestres 3D nas ruas Catequese e Álvares de Azevedo, na região central da cidade. A nova modalidade de pintura 3D produz uma ilusão de ótica pela sombra implementada junto à faixa de pedestres e que causa a impressão de que ela está flutuando. O trabalho é executado por funcionários do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET).

O objetivo da nova sinalização para os pedestres nestas travessias é chamar a atenção do motorista que naquele ponto há um local de passagem prioritária e que se deve reduzir a velocidade. A medida que os serviços são executados, o DET realiza outras ações de melhoria da segurança do pedestre, como ajustes na temporização semafórica, colocação de novos faróis de travessia, construção de avanços de calçada e realização de campanhas de segurança no trânsito. A primeira faixa 3D foi instalada no mês de outubro, no Paço Municipal.

A Prefeitura avalia, em caráter experimental, a implantação em outros locais da cidade, como a Rua Itambé, na saída da estação ferroviária, na avenida Dom Pedro II (em frente ao Parque Celso Daniel) e av. Dom Pedro I, no Terminal da Vila Luzita.