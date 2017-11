Nos dias 21, 23 e 24 de novembro, o Senac São Bernardo realiza as atividades da Semana Senac de Turismo e Hospitalidade, evento da instituição que acontece em todo o estado de São Paulo. A experiência turística conectando tecnologia e interação será tema central dos debates em toda a programação que reúne palestras, workshops, oficinas e outras vivências. A ação é gratuita, aberta ao público, mediante inscrição antecipada, que pode ser realizada no Portal Senac (www.sp.senac.br/sbcampo) ou presencialmente na unidade.

A palestra Perspectivas do Mercado Hoteleiro em São Bernardo, que acontece no dia 21, das 19h30 às 21h30, marca o início das atividades. Na ocasião, o público participa de uma conversa sobre as oportunidades de trabalho no setor, com dicas sobre a importância da qualificação profissional, de traçar um plano de carreira e de como se destacar na área.

No dia 23, das 19h30 às 22h30, o cronograma do evento segue com a palestra Hospitalidade nas Cidades – perspectivas do turismo contemporâneo que traz a opinião de um especialista sobre as tendências da área de turismo nos próximos anos e os desafios de empresas e profissionais que desejam se destacar nesse mercado.

Encerrando a semana, no dia 24, das 19h30 às 22h30, a unidade apresenta a palestra Turismo Industrial, um dos destaques do município devido às inúmeras indústrias sediadas na região. Na discussão sobre o tema, os participantes para a criação de uma identidade turística local. A proposta é identificar os primeiros passos, avaliar a adesão das empresas, discutir novas parceiras, além do interesse de grupos de outros estados e países, para transformar São Bernardo na capital brasileira do turismo industrial. Na atividade o público poderá saber mais sobre o programa de turismo industrial que existe na cidade com o coordenador da ação, Fernando Bonísio.