PIB de Portugal avança 0,5% no 3º TRI ante 2º e cresce 2,5% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal teve crescimento de 0,5% no terceiro trimestre ante o anterior e avançou 2,5% na comparação anual, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). Houve uma contribuição positiva da demanda interna e uma aceleração no consumo privado, porém o investimento desacelerou, mostrou o relatório.

O PIB português desacelerou da alta anual de 3% do segundo trimestre. Por outro lado, o crescimento no segundo trimestre ante o primeiro havia sido de 0,3%, por isso nesse número houve aceleração na leitura de alta de 0,5% hoje divulgada para o terceiro trimestre ante o segundo.