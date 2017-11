Buffon chora ausência da Itália na Copa e anuncia aposentadoria da seleção

Fora de uma Copa do Mundo após sessenta anos, a seleção da Itália terá de dar a volta por cima para novamente dar alegria a seus torcedores. Pelo menos essa é a visão do goleiro Gianluigi Buffon, campeão do mundo em 2006 e um dos maiores ídolos do país. Logo após o empate por 0 a 0 com a Suécia, nesta segunda-feira, em Milão, o jogador lamentou o resultado e anunciou sua aposentadoria da equipe nacional.

“Não sinto essa eliminação apenas por mim, mas sim por todo o futebol italiano, pelo país. Falhamos em algo que também significa muito para nossa sociedade. Lamento muito terminar assim, porque o tempo é implacável, ele passa e não volta atrás”, disse o goleiro após a partida, que deve ter um jogo de despedida pela seleção.

“Aqueles que jogaram sabem como são difíceis essas partidas eliminatórias. Nós não conseguimos colocar em campo o que precisávamos. Jogos assim são decididos em lances específicos e foi isso o que aconteceu”, falou Buffon, que não vê “culpados” entre os seus companheiros. “Não existe culpa. Ela é compartilhada igualmente entre todos. Não pode haver bodes expiatórios. Ganhe junto e perca junto. É assim”.

Para ele, o futebol italiano irá se reerguer. “Nós temos orgulho, força e somos teimosos. Nós sabemos como voltar a fazer as coisas da forma correta e vamos fazer isso. Estou saindo de uma equipe que saberá se portar em campo. Estou deixando um lado da Itália porque sei que eles saberão como se portar em campo. Deixo meu abraço para todos, especialmente para aqueles com quem compartilhei momentos maravilhosos durante a minha jornada”, finalizou o goleiro da Juventus.