Decisão de Araújo mostra que partido não tem apego a cargos, diz líder do PSDB

O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), afirmou nesta segunda-feira, 13, que a saída do tucano Bruno Araújo do Ministério das Cidades demonstra que o partido “não tem nenhum apego aos cargos” do governo, nem os coloca “como condição de apoio” para votações. Bauer relembrou que, assim como o ex-tucano e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Araújo sai “pela porta da frente” e “sem reclamações”. “Bruno fez belo trabalho, cumpriu bem com as suas obrigações”, elogiou.

Por meio de nota, Bauer disse também que é preciso “respeitar” a decisão de Araújo. Sem mencionar o possível desembarque do partido da base aliada, Bauer afirmou apenas que o colega de partido “tem muito a realizar” no exercício do seu mandato como deputado.

“O PSDB contribuiu e ainda contribui de forma substantiva para que o Brasil vença de forma substantiva as dificuldades que o governo do PT deixou para o País. Bruno Araújo cumpriu com competência e muito trabalho sua missão à frente do Ministério das Cidades”, afirmou no comunicado. “Sua decisão deve ser respeitada tendo em vista que, como deputado federal do PSDB de Pernambuco, ainda tem muito a realizar no exercício do seu mandato em favor de seu Estado e do País”, complementou.

Paulo Bauer também “destacou” a contribuição dada pelo ministro ao governo do presidente Michel Temer. “O PSDB tem um projeto a ser desenvolvido no próximo ano, que é o de oferecer uma candidatura presidencial que possa unir os brasileiros e levar a nação ao desenvolvimento pleno à justiça social e à tranquilidade política. Certamente, a contribuição de nossos ministros colaborando com o governo deve ser destacada. E o trabalho prestado por Bruno Araújo orgulha o PSDB”, defendeu.

