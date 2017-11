Melo vence na estreia de duplas no ATP Finals e garante número 1 até o fim do ano

Marcelo Melo obteve um feito histórico nesta segunda-feira. Jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot, o tenista brasileiro venceu a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e pelo espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em sua estreia no ATP Finals, em Londres. A competição, disputada em piso duro, reúne as oito melhores parcerias da temporada.

Com o bom resultado desta segunda-feira, Melo sacramentou dois grandes feitos: será o duplista número 1 do mundo até o final do ano e também fechará 2017, ao lado de Kubot, como melhor parceria da temporada.

Para obterem o feito, o brasileiro e o polonês fizeram um duelo equilibrado contra Dodig e Granollers até se soltarem no tie-break do primeiro set. E, na sequência, depois de uma segunda parcial disputada, pressionaram no 5/4, conseguiram a quebra e fecharam o confronto.

Melo e Kubot estão na chave do brasileiro Bruno Soares e do escocês Jamie Murray, que foram derrotados nesta segunda-feira pelos norte-americanos Bob e Mike Bryan, por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 10/8, horas mais cedo. Assim, ao estrearem com vitória sem perder nenhum set, eles ficaram mais próximos da classificação à semifinal.

O brasileiro, que também terminou como duplista número 1 do mundo em 2015, busca conquistar o ATP Finals pela primeira vez para coroar o seu ano perfeito. Ele e Kubot já venceram seis troféus na temporada, com destaque para Wimbledon e os Masters 1000 de Miami, Madri e Paris, além dos torneio na grama de Halle e Hertogenbosch.