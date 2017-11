Honda espera que venda de motos cresça 5% em 2018

Líder na venda de motocicletas no Brasil, com cerca de 80% de participação do mercado, a Honda espera que, depois de leve queda em 2017, as vendas voltem a crescer em 2018 a um ritmo próximo de 5%. O aumento, no entanto, não deve resultar em novas contratações para a fábrica de motocicletas da empresa no Brasil, localizada em Manaus, no Amazonas.

“O nosso atual quadro de funcionários tem condições de absorver o crescimento de 5% que estamos esperando para o mercado no ano que vem”, afirmou o presidente da montadora para a América do Sul, Issao Mizoguchi, em entrevista a jornalistas durante abertura do Salão Duas Rodas, em São Paulo.

A fábrica de motocicletas da Honda em Manaus conta hoje com 5 mil trabalhadores, a metade dos 10 mil que a unidade chegou a empregar em 2011, no auge do setor. A expectativa é que a fábrica termine 2017 com a produção de 720 mil unidades, um pouco menos que a metade do volume alcançado em 2011, de cerca de 1,5 milhão de unidades.