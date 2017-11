Cada vez mais, o mundo da moda está colocando a questão da sustentabilidade em pauta. Muitas marcas são criadas com esta preocupação em seu DNA, trazendo soluções criativas para evitar desperdício de materiais e a poluição do meio ambiente. Um bom exemplo é a Sea2see, marca espanhola que cria óculos de sol com plástico que foi retirado do oceano.

Fundada pelo empresário François van den Abeele, a Sea2see quer “criar uma consciência global sobre a contaminação do ambiente, através de um produto estiloso”. Em parceria com pescadores da Espanha, quilos de plásticos são retirados de portos pelo país. Depois, são enviados para a Itália, onde o material será separado, transformado em um material reutilizável e poderá se tornar óculos escuros. Todo o processo é inteiramente manual.

“Sustentabilidade é quase inexistente na indústria de eyewear, em que o plástico é a matéria prima”, explica o site da marca.

Os modelos da Sea2see custam entre 80 a 100 libras e, através do e-commerce, é possível encomendar o produto aqui no Brasil. Confira no vídeo abaixo mais detalhes sobre o processo de criação destes óculos.