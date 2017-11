Número de mortos em terremoto na fronteira entre Irã e Iraque supera 330

Subiu para mais de 330 o número de mortos por um violento terremoto de magnitude 7,3 que atingiu a região fronteiriça entre Irã e Iraque, informaram autoridades nesta segunda-feira. A província de Kermanshah, no oeste iraniano, foi a mais atingida, com 328 mortos, segundo a agência de notícias estatal. No Iraque, foram ao menos sete mortes confirmadas.

A televisão estatal iraniana disse que 3.950 pessoas ficaram feridas. O tremor atingiu uma área rural e montanhosa. No Iraque, foram confirmadas sete mortes e 535 pessoas ficaram feridas, todas no norte do país, na região semiautônoma do Curdistão, de acordo com o Ministério do Interior em Bagdá.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 23,2 quilômetros e teve como epicentro uma área 31 quilômetros distante da cidade de Halabja, no leste iraquiano. Mais de 100 tremores secundários ocorreram.

Algumas áreas estavam sem fornecimento de luz e água e com problemas na comunicação por telefone e celular. O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, enviou suas condolências na manhã desta segunda-feira e pediu às equipes de resgate que façam todo o possível para ajudar os afetados, segundo a imprensa estatal. A agência semioficial ILNA disse que ao menos 14 províncias iranianas foram afetadas pelo tremor.

No Iraque, o primeiro-ministro Haider al-Abadi emitiu diretrizes para as equipes da Defesa Civil responderem ao desastre natural. O Crescente Vermelho já enviou 33 caminhões com ajuda para áreas afetadas, com tendas, aquecedores, colchões e cobertores, bem como alimentos. A Turquia envia ajuda ao Iraque e disse que pode ajudar o Irã caso Teerã faça um pedido. Fonte: Associated Press.