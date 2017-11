No feriado 15 de novembro, quarta-feira, Papai Noel chega ao ParkShoppingSãoCaetano. A chegada do bom velhinho, a partir das 15h, será animada por uma banda acompanhada de 17 personagens, como duendes, pernas de pau, malabarista e boneco de neve, que convidarão o principal personagem do Natal e suas ajudantes a entrarem.

As crianças terão até o dia 24 de dezembro para visitar o Papai Noel, de segunda a sábado das 10h45 às 22h45 e aos domingos e feriados das 12h às 20h30.

Para encantar crianças e adultos neste Natal, o shopping se inspirou nos ursos. A decoração, que tem como predominância as cores alaranjado, verde e dourado, conta com um trenzinho de tronco, que conduz as crianças por um divertido passeio no bosque, além de tinas giratórias que funcionarão gratuitamente até o dia 31 de dezembro. A grande árvore com 11 metros de altura, está iluminada e decorada com diversos enfeites, entre eles pelúcias de ursos, laços, bolas douradas e cobre, pinhas e janelinhas que dão um toque encantado. Para complementar, uma banda de ursos marrons anima a festa enquanto outros ursos brincam por toda a decoração.

O clima natalino pode ser conferido por todo o shopping: cascata de luz, guirlandas, árvores de Natal e enfeites. Na área externa, as árvores e as palmeiras do entorno do shopping receberam iluminação especial.

A decoração que contará com 25 árvores e 70 guirlandas, além de 12 cascatas e 200 mil lâmpadas de LED que ocuparam todo mall, foi desenvolvida pela empresa Cipolatti, líder na América Latina no desenvolvimento de decorações exclusivas para o Natal e permanecerá para visitação no ParkShoppingSãoCaetano até o dia 1º de janeiro.