Ribeirão Pires inaugurou novo portal turístico. Localizado na avenida Kaethe Richers, o equipamento está localizado no corredor de acesso entre a rodovia Índio Tibiriçá e o Centro da cidade. Além do marco turístico, o portal sedia agora a Secretaria de Segurança Pública do município, o que garantirá mais autonomia aos trabalhos da Guarda Civil Municipal.

A obra absorveu R$ 609 mil, sendo R$ 536 mil do Ministério do Turismo e o restante da verba contrapartida municipal.

O novo portal turístico conta com vestiários feminino e masculino; banheiro acessível; cozinha; recepção; escritório; e dois mezaninos. A estrutura é feita em alvenaria com acabamento em telhas coloniais. O espaço também conta com estacionamento para visitantes, com área exclusiva para deficientes.