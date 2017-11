Zverev sofre, mas supera Cilic em jogo de 3 sets na sua estreia no ATP Finals

Um dos principais nomes da nova geração do tênis masculino, Alexander Zverev sofreu para confirmar a sua condição de atual terceiro colocado do ranking mundial na estreia do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O alemão de 20 anos de idade precisou jogar três sets e ainda buscar uma virada no último deles para ganhar do croata Marin Cilic com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2h05min de duelo.

Com o triunfo, Zverev abriu de forma positiva o Grupo Boris Becker, que tem Roger Federer como líder depois de o suíço ter estreado, horas mais cedo, com vitória por 2 sets a 0 sobre o norte-americano Jack Sock.

Pela primeira vez no torneio que reúne os melhores jogadores da ATP ao final de uma temporada, o alemão venceu neste domingo a sua quarta partida em cinco confrontos com Cilic, de 29 anos e hoje o quinto colocado do ranking mundial, que neste 2017 já havia sido superado pelo adversário no Masters 1000 de Madri.

Neste novo encontro com o croata, Zverev confirmou todos os seus saques no primeiro set e aproveitou uma de duas chances de quebrar o serviço do adversário para liquidar a parcial com um 6/4.

No segundo set, porém, Cilic fez valer sem nenhum susto a força do seu saque, converteu um de quatro break points para abrir vantagem e depois fechou em 6/3. A igualdade no placar, por sua vez, deu confiança ao experiente tenista, que voltaria a conseguir uma quebra no quarto game do terceiro set para fazer 3/1 e se ver próximo de um triunfo de virada.

A partir daí, porém, o alemão iniciou uma forte reação, aproveitou os dois break points cedidos por Cilic e aplicou o 6/4 que lhe garantiu o triunfo inédito para ele em uma partida de ATP Finals.

DUPLAS – Também neste domingo foi aberto o torneio de duplas da competição realizada na capital inglesa. Em uma das partidas do dia, o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus desbancaram o favoritismo do finlandês Henri Kontinen e do australiano John Peers, cabeças de chave número 2 da competição, com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8).

Assim, Harrison e Venus despontaram na liderança do Grupo Eltingh/Haarhuis, que neste domingo também contou com os franceses Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut estreando com um triunfo de virada sobre o holandês Jean Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, batidos com parciais de 1/6, 7/6 (9/7) e 10/8.