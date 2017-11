Com recorde de inscrição no Enem, Ceará oferece transporte e lanche gratuitos

Os mais de 101 mil estudantes de escolas públicas no Ceará que fazem as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 12 de novembro, tiveram direito a transporte gratuito e um kit prova, com água mineral, frutas, barra de cereal e caneta. Neste ano, o Estado alcançou o maior índice de inscrição de estudantes de escola pública.

“Alcançamos 99,51% de estudantes de escolas públicas aptos a fazer o Enem 2017, quando a média do Brasil foi 60%. Preparamos no domingo passado e vamos repetir neste 159 pontos de apoio com água e frutas, com equipes de professores e de diretores de escolas espalhados em todas regiões do Estado”, destacou o governador Camilo Santana (PT).

Em Sobral, a 240 quilômetros de Fortaleza, a Prefeitura libera a catraca do Metrô neste domingo das 10h às 19h para os mais de 11 mil participantes do Enem, independentemente de serem de escola pública ou particular.