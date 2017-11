Presos em congestionamento, candidatos do Enem vão a pé para local de prova

Um acidente entre carro e moto na rodovia Raposo Tavares causou congestionamento e correria de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), presos no trânsito na manhã deste domingo, 12 de novembro. Jovens deixaram os carros às pressas e foram a pé em direção a um dos locais de prova, à beira da rodovia.

A colisão entre o carro e a moto ocorreu por volta das 11h30, em Cotia, na Grande São Paulo. Às 12h10, equipes de emergência faziam atendimento no local, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O DER não soube informar se houve vítimas no acidente. Pouco após a abertura dos portões, havia ao menos quatro quilômetros congestionados na Raposo Tavares em direção a São Paulo. Os veículos acidentados ocupavam duas de três pistas da via.

Ao menos 50 pessoas foram vistas caminhando no acostamento e ao lado da rodovia em direção a São Paulo por volta de 12h. Os portões fecharam às 13h.

No quilômetro 24 da rodovia Raposo Tavares, pouco após o local do acidente, uma unidade do colégio Rio Branco na cidade de Cotia aplica a prova neste domingo.