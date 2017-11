Sem sustos, Federer bate Jack Sock e estreia com vitória no ATP Finals

O suíço Roger Federer não teve maiores dificuldades para estrear com vitória no ATP Finals, torneio que fecha a temporada do tênis masculino e reúne os oito melhores do ano em Londres. Neste domingo, o cabeça de chave número 2 confirmou o favoritismo e derrotou o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Federer precisou de apenas uma hora e meia para garantir o triunfo sem ceder set ao rival, o que pode fazer diferença neste torneio, que é disputado em sistema de grupos. São duas chaves com quatro tenistas e os dois melhores de cada uma avançam às semifinais.

Com o resultado deste domingo, Federer saiu na frente no Grupo Boris Becker, que, além de Sock, oitavo cabeça de chave, conta ainda com o alemão Alexander Zverev, terceiro, e o croata Marin Cilic, quinto, que se enfrentam mais tarde.

Em Londres, Federer começou bem sua caminhada em busca do terceiro título do ATP Finals na carreira. No primeiro set, foi preciso para quebrar o potente saque de Jack Sock na única oportunidade que teve. Depois, mostrou a segurança costumeira para garantir a vantagem.

Na segunda parcial, porém, Federer não teve a mesma precisão. Foram cinco as oportunidades de quebra, mas o suíço, desta vez, não confirmou nenhuma. O equilíbrio, então, seguiu até o tie-break, no qual Sock vacilou e cometeu dupla falta decisiva para a vitória do suíço.

O Grupo Pete Sampras do ATP Finals terá início na segunda-feira. Nele, estão o espanhol Rafael Nadal, líder do ranking e principal cabeça de chave da competição, o austríaco Dominic Thiem (quarto favorito), o búlgaro Grigor Dimitrov (sexto) e o belga David Goffin (sétimo). Na primeira rodada, os duelos serão: Thiem x Dimitrov e Nadal x Goffin.