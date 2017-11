Atacante de 16 anos é relacionado pela 1ª vez no Santos e pode estrear segunda

O Santos encerrou neste domingo a preparação para encarar a Chapecoense com uma novidade. O jovem atacante Yuri Alberto, de apenas 16 anos, foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais e pode estrear no duelo de segunda-feira, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto é uma aposta do técnico Elano, que o promoveu ao elenco principal no último dia 1º. De lá para cá, o atacante vinha realizando trabalho especial de recondicionamento físico pelo desgaste sofrido no Mundial Sub-17, com a seleção brasileira, e agora está pronto para finalmente estrear.

Elano vem dando mais oportunidades aos jovens da base desde que assumiu o Santos. Nas últimas partidas, promoveu à titularidade Caju, Alison e Arthur Gomes, todos revelados pelo clube. Além disso, deu chance para Rodrygo, também de apenas 16 anos, estrear contra o Atlético-MG, no fim de semana passado.

Yuri Alberto deverá ficar no banco nesta segunda, mas pode ganhar espaço até pela ausência de Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro David Braz sofreu uma lesão muscular e também foi confirmado como baixa no Santos.

Com estes problemas, Elano testou Luiz Felipe na defesa e Victor Ferraz improvisado no meio de campo. Assim, o Santos deve atuar com: Vanderlei; Daniel Guedes (Copete), Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison, Renato e Victor Ferraz; Lucas Lima, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Caju, Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros: Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Renato, Serginho, Vecchio e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrygo, Vladimir Hernández e Yuri Alberto