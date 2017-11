Aécio devia colocar o pijama e voltar para casa, diz Pedro Tobias (PSDB)

O presidente do PSDB-SP, deputado Pedro Tobias, afirmou que seu colega de partido o senador Aécio Neves deveria “colocar o pijama e voltar pra casa”. “Ele não está ajudando nada”, disse a jornalistas durante a convenção estadual do partido na manhã deste domingo, dia 12 de novembro, em São Paulo.

Tobias respondeu questões sobre a declaração de Aécio feita no sábado, dia 11, sobre o partido “sair pela porta da frente” do governo de Michel Temer (PMDB). Para ele, a entrada do PSDB no governo Temer foi errada e sair agora é tarde demais: “estrago foi enorme”. Tobias disse que se o partido não desembarcar logo “pode comprar o caixão”, afirmando que isso seria o fim dos tucanos.

Tobias reafirmou também seu apoio a Geraldo Alckmin como candidato a presidência em 2018 e disse que só ele pode pacificar o PSDB.