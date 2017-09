Com a informação da manifestação do MTST no Paço de São Bernardo, mas sem a noção exata do tamanho do ato desta quarta-feira (13), o presidente da Câmara, Pery Cartola (PSDB), reforçou a segurança do Legislativo e dispensou todos os funcionários a partir das 14h. O mesmo ato ocorreu na Prefeitura, poucos minutos depois. No local, boa parte do funcionalismo deixou o local, pensando em um possível quebra-quebra, algo que ficou longe de acontecer, pois o próprio grupo de manifestantes fizeram um cordão de isolamento que impedia qualquer avanço.

Críticas a Morando transforma ato em palanque eleitoral

Não foi apenas de moradia que os manifestantes falaram em São Bernardo, nesta quarta. Uma série de críticas foram feitas ao prefeito Orlando Morando (PSDB), principalmente por parte do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) que participou do ato e deixou claro as rusgas diante da “paternidade” em torno da fábrica da Volkswagen e a fabricação de dois novos modelos. Além disso, o fato do tucano se vestir de pintor para participar da pintura de muros da cidade também foi alvo das críticas.

Manente se apressa para dar posicionamento sobre ocupação

Acusado de apoiar ocupações de terrenos em São Bernardo, na semana passada, o deputado federal Alex Manente (PPS/SP), se apressou em dizer, pelas redes sociais, sobre seu posicionamento sobre esses atos. Um vídeo e uma live chegaram a ser divulgados em sua página no Facebook, falando diretamente sobre o assunto.

Relatório final da CPI da Eletropaulo é aprovado

Em uma rápida sessão, o relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Eletropaulo, na Câmara de São Bernardo, foi aprovado por unanimidade. Agora, o texto do vereador Zezinho Soares (PSDB), será levado para o plenário para aprovação dos demais vereadores. A votação acontecerá na próxima quarta-feira (20).

Santo André recebe verga para restauração em Paranapiacaba

Foi publicado no Diário Oficial de Santo André, nesta quarta-feira (13), a notificação de que a Prefeitura recebeu recursos financeiros da ordem de R$ 4,2 milhões para a reforma de Galpões Ferroviários – Garagem das Locomotivas da Vila de Paranapiacaba. A verba é oriunda do Ministério da Cultura, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Atila anuncia acordo com Universidade Metodista

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), anunciou nesta quarta, que a Universidade Metodista de São Paulo vai instalar um campus na cidade. O acordo foi fechado junto ao reitor da Universidade, Paulo Borges Campos Júnior. Essa será a terceira instituição no município, após da Uninove e a Univesp.