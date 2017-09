“Eu tenho uma notícia ruim e outra boa”, foi assim que começou o discurso do coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, após uma hora de reunião com representantes da Prefeitura de São Bernardo, nesta quarta-feira (13). Segundo o ativista político, apesar de ter conseguido diálogo com o Executivo, será feita uma audiência de conciliação na próxima sexta-feira (15), para definir o caso. Mesmo com a agenda no Judiciário, o grupo de 6 mil pessoas que ocupam um terreno no bairro Planalto manterá os protestos pela luta por moradia.

A audiência de conciliação foi confirmada pelo juiz do caso, Fernando Oliveira Domingues Ladeira, da 7ª Vara Cível do município e acontecerá no Fórum, reunindo representantes do MTST e da empresa MZM Incorporação Ltda., dona do terreno ocupado há 11 dias. “Será nessa audiência que manteremos a nossa esperança, pois o juiz teve mais sensibilidade que o prefeito (Orlando Morando, PSDB).

A resposta do encontro no Judiciário aconteceu após a manifestação pacífica que durou cerca de quatro horas, desde sua concentração, no bairro Planalto, até o Paço Municipal, na região central. 2,5 mil pessoas (segundo os organizadores) foram até a área que sedia os poderes Executivo e Legislativo, exigindo falar com Morando sobre o assunto. A chegada do grupo aconteceu por volta das 16h. Após uma hora de espera, foram atendidos pelo secretário de Assuntos Jurídicos, José Carlos Pagliuca.

“Fomos recebidos pelo secretário que não nos dava informação, apenas nos enrolava. Falava que tudo que pedíamos tinha que ser falado primeiro com o prefeito. Nós fomos desrespeitados. Eles não têm um plano habitacional para a cidade. Infelizmente é assim que aconteceu”, explicou Boulos.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo confirmou o encontro entre uma comissão dos manifestantes e o secretário. Segundo a nota, foi “reafirmado a política habitacional implantada pela Prefeitura, a partir de janeiro, que obedece ao número de 1.980 famílias cadastradas e que estão recebendo o Bolsa Aluguel, como pessoas prioritárias pelo direito de moradia. O município não concorda com este modelo de invasão por moradia, que vai contra a sua política, reforçando que muitos das pessoas do terreno não são moradores de São Bernardo”.

Sem o “desejado” encontro com Morando, Guilherme Boulos afirmou que o MTST está em “estado de permanente manifestação” e afirmou que fará um novo ato na manhã da próxima sexta, porém não quis sacramentar um local para a nova manifestação, chegando a dizer que poderia ser feita novamente no Paço, na rodovia Anchieta ou mesmo em frente da casa do prefeito Orlando Morando. O local só será definido após uma assembleia.

Ocupação

A ocupação começou no último dia 2, a princípio eram 500 famílias no local, porém com a chegada de outras pessoas, o número de ocupantes chegou a 6 mil. Todos estão morando em barracas montadas no terreno. No último dia 9, uma ordem para a reintegração de posse foi expedida, porém acabou não cumprida, pois o MTST entrou com um recurso. A Prefeitura, apesar de não ter relação direta com a situação, afirmou que já se reunia com membros da Polícia Militar para definir uma forma de cumprir a ordem judicial.