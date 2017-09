Em bate-boca no depoimento de Lula, advogado acusa Moro de não respeitar defesa

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, acusou o juiz Sergio Moro de não respeitar a defesa durante o depoimento prestado nesta quarta-feira, 13, por seu cliente.

A discussão entre Zanin e Moro se deu por uma questão levantada pelo Ministério Público no interrogatório a respeito de uma audiência que Lula teve em agosto de 2005 com o empresário Emilio Odebrecht. Entre as pautas tratadas no encontro, a procuradora do MPF que interrogou Lula citou uma referência à “relação com a Petrobras versus importância de diretor PR” e questionou o ex-presidente se a sigla se referia a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal.

Nesse ponto, a defesa interveio e disse que o documento mencionado pela procuradora na questão é objeto de incidente de falsidade ainda não processado e que, por isso, Lula não precisava responder a pergunta. Moro queixou-se, então, das interrupções constantes feitas pelo defensor e pediu que Lula respondesse a questão.

“Vossa Excelência não respeita a defesa. Está mais uma vez claro que Vossa Excelência não respeita a defesa”, contestou Zanin. “Se Vossa Excelência seguir a lei e processar o ‘incidente falsidade’, a defesa agradece. Agora, se a lei é diferente, a defesa vai não só lamentar como tomar as providências legais cabíveis”, complementou o advogado.

Para encerrar o bate-boca, Lula respondeu à procuradora. “Nunca o Emilio discutiu comigo cargo da Petrobras. Nunca e não ousaria discutir, nem ele e nenhum outro empresário.”