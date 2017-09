Em franco crescimento na região, as redes atacadistas caminham em direção contraria ao atual momento econômico e apostam em novos investimento e planos de expansão. Conforme o RD havia antecipado, o Atacadão inaugura nesta quinta-feira (14), mais uma loja da rede, a segunda unidade em Santo André, na av. dos Estados, 5.200, Vila Metalúrgica. A rede, que não divulga valor do investimento, afirma que estão sendo gerados total de 500 empregos diretos e indiretos.

A nova loja possui 6.300 m² de área de vendas, 26 check-outs e amplo estacionamento com 355 vagas para carros, além de 43 posições para motos e 20 para bicicletas. Preparada para atender donos de bares, pizzarias, mercadinhos e consumidores finais, a loja oferece mais de 10 mil opções de produtos, que podem ser adquiridos em embalagens fechadas e fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente.

“Com esta inauguração ampliamos a nossa oferta de serviços no Estado de São Paulo, onde estamos presentes desde 1985 como uma solução eficiente para os clientes de Santo André e entorno”, destaca Roberto Müssnich, diretor-presidente do Atacadão

A nova planta faz parte do plano de expansão da rede, o maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, que atinge a marca de 141 unidades de autosserviço no Brasil.

Serviço

Inauguração do Atacadão Santo André II

Data: 14/09/2017

Endereço: Av. dos Estados, 5.200, Vila Metalúrgica – Santo André (SP)

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h; domingos das 08h às 18h, feriados consultar a loja.