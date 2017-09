A rede hoteleira andreense está sendo ampliada com a chegada da Atlantica Hotels, localizado na rua Giovanni Battista Pirelli, 279, Vila Homero Thon. O empreendimento, que demandou investimentos de R$ 150 milhões, reúne no mesmo site o Hilton Garden Inn e o Go Inn, conjunto composto por 354 apartamentos.

O complexo integra-se ao projeto urbano Century Plaza, da Tegra Incorporadora, novo nome da Brookfield Incorporações, que traz como diferencial para a região o modelo mixed-use — que une torres residencial, comercial e um shopping em um único lugar. “Nosso objetivo foi criar em Santo André um novo polo comercial, residencial e de entretenimento que atenderá ao grande volume de indústrias e empresas já instaladas”, ressalta João Mendes, diretor de Incorporação da Unidade São Paulo da Tegra Incorporadora.

“Santo André tem uma localização estratégica, a menos de 20 km de São Paulo. O município está retomando seu protagonismo no cenário econômico nacional, sendo um importante polo de atração de viagens a negócios no País. A abertura do complexo visa atender o grande mercado dessa região”, ressalta o Eduardo Giestas, presidente e CEO da Atlantica Hotels.

A localização do site é muito privilegiada, estando a 1 km do Estádio Municipal Bruno José Daniel, a 3,8 km do Hospital e Maternidade Brasil, a 7,7 km do Parque Celso Daniel, a 26 km do Aeroporto de Congonhas, a 37 km da Aeroporto de Guarulhos, a 19 km do São Paulo Expo, a 26 km do Expo Center Norte e a 20 km do Parque do Ibirapuera.

HILTON GARDEN INN SANTO ANDRÉ

O Hilton Garden Inn Santo André possui 150 apartamentos. São duas suítes luxo de 46 m², cada, onde o hóspede pode desfrutar de banheira de hidromassagem, duas SmarTVs 42”, Nespresso, espelho de aumento, bancada com hub para conexão de dispositivos móveis, secador de cabelo mais potente, ducha Acqua Plus, roupão, chinelo, decoração diferenciada, com closet e lavabo e sofá cama.

Commetragens de 23 m², encontram-se 10 apartamentos luxo e 138 acomodações de categoria superior, todas equipadas com cama King size ou duas camas twin, 1,20 m x 2 m. O Hilton Garden Inn oferece amenities da linha Natura.

Sua área de eventos conta com cinco salas de reunião, com metragens que variam entre 32 m2 e 160 m2. A maior área agrega duas amplas salas moduláveis, onde pode comportar um total de 360 pessoas, em auditório. Todas são muito bem equipadas, com Wi-Fi, perfeitas para a realização de eventos corporativos, sociais, conferências e treinamentos, sempre com o apoio de uma equipe altamente qualificada, que proporciona conforto e atendimento diferenciados.

A hospedagem torna-se ainda mais agradável acompanhada das delícias do Giotto Restaurante que é aberto ao público durante almoço e jantar, com serviço a la carte, onde podem ser atendidas até 100 pessoas. Em um ambiente amplo e agradável, com mobiliário contemporâneo, são servidos pratos da cozinha internacional, com ingredientes de alta qualidade. Seu room service vai até 23h.

GO INN SANTO ANDRÉ

O hotel possui 204 apartamentos, com metragens em torno de 16 m². Suas características, como por exemplo, tamanho do quarto, abrangência de serviços e opções de atendimento, foram pensadas para facilitar a vida de quem viaja a negócios e quer ter uma estadia mais fácil e ágil, num ambiente agradável. “Os hóspedes encontram uma infraestrutura essencial, em conta, mas com todo o conforto, comodidade e atendimento prestativo”, afirma o gerente-geral Daniel Matoso.

No lobby, há acesso gratuito à conexão para internet wireless e espaço de conveniência descontraído e aconchegante, ideal para degustar bebidas, sanduíches e outras variedades de pratos rápidos. O hotel é petfriendly, aceitando animais de pequeno porte.

O café da manhã cortesia é servido no restaurante Eat’s – marca própria da Atlantica – que tem capacidade para atender 110 pessoas simultaneamente. Aos fins de semana e feriado, o Go Inn Santo André também serve o café da manhã em horário estendido, entre 6h30 e meio-dia.

Esta é a 9ª unidade Go Inn no Brasil. Única bandeira 100% brasileira no portfólio de 12 marcas da Atlantica, Go Inn conta com oito hotéis no País − São Paulo, Campinas, Manaus, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Vitória e Aracaju −, que juntos representam a oferta de mais de 1.600 apartamentos.

APARTAMENTOS ADAPTADOS

Visando atender aos portadores de necessidades especiais, ambos os hotéis tem 18 apartamentos adaptados, com amplo espaço para circulação de cadeirantes e diversos equipamentos para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. Há banheiros adaptados também no lobby dos hotéis, com piso tátil para adequar-se aosdeficientes visuais. Os corrimãos das escadas de emergência estão com sinalização dos andares em braile e há, também, saliências no fim da escada. Nas saídas de emergência, há recuo para cadeirantes.