Temer sanciona projeto de lei que altera metas fiscais de 2017 e 2018

O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira, 13, o Projeto de Lei que altera as metas fiscais de 2017 e 2018. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. O projeto de lei foi convertido na Lei 13.480, que deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã.

O projeto de lei alterou a meta de déficit primário para este ano de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões. Para 2018, a meta de déficit primário que era de R$ 129 bilhões também foi alterada para um rombo de R$ 159 bilhões.