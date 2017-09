Sem que Aldo perceba, Tato procura por um documento com a assinatura do pai. K1 conta para Keyla sobre o motivo da suspensão de Tato e K2. Ellen diz a Bóris que decidirá sobre a bolsa de estudos após a Balada Cultural. Clara insinua a Felipe que algo ocorreu entre Lica e Bóris. Keyla se incomoda com a opinião das amigas sobre sua vida amorosa. Ellen vai à casa de Lica e Marta elogia a menina. K2 falsifica a assinatura de Aldo a pedido de Tato. Fio pede para trabalhar no salão de K1. Ellen conta para Lica sobre o assassinato de seu pai. Roney propõe ajudar Guto e Benê a perder o medo de se apresentar em público. Malu questiona Bóris sobre Lica. Sem querer, Tina e Keyla derrubam as bandejas de suco em cima de Anderson, Samantha e Tato.