Pega Pega: Dom resolve assumir namoro com Tânia

Ao ver as fotos que estavam no chapéu de Arlete, Malagueta conclui que a morte de Mirella não foi um acidente. Expedito comemora ao saber que Domênico e Antônia se beijaram. Timóteo diz a Prazeres que desistiu de alugar a casa na vila. Sandra Helena se recusa a devolver o colar de brilhantes que ganhou de Agnaldo para pagar a fiança do ex-namorado. Antônia e Domênico concluem que Júlio e Agnaldo mentiram em seu depoimento. Wanderley avisa ao defensor público que vendeu os relógios de Agnaldo. Dom resolve assumir o namoro com Tânia. Nelito sente ciúmes da amizade de Rúbia com Pedrinho. Domênico avisa a Eric que não poderá mais trabalhar com ele, pois voltou para a delegacia. Sabine aparece de surpresa na casa de Madalena. Arlete pergunta a Athaíde onde estão seus documentos. Júlio observa faixas no quiosque, acusando-o de ladrão.