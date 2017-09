No capítulo desta quinta-feira, 30Ritinha inventa para Ruy que Zeca foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfações com Edinalva, e Abel e Nazaré se irritam. Joyce e Eugênio tentam conversar com Ivana e se surpreendem ao vê-lo ser chamado de Ivan. Yuri afirma a Heleninha e Junqueira que Rubinho não é mais a mesma pessoa. Dantas comenta que Bibi tem poder entre os bandidos. Caio conforta Aurora. A mando de Ruy, Zeca é demitido de seu emprego. Jeiza comanda a invasão ao Morro do Beco e atira contra Rubinho, que é preso. Bibi ameaça Jeiza. Dedé se desespera com a prisão do pai. Nazaré desconfia de que Ruy possa estar envolvido na demissão de Zeca. Bibi pede desculpas a Heleninha pelo sequestro de Yuri. Jeiza fala com Caio sobre o ressentimento de Bibi em relação a ele. Jeiza se preocupa com Zeca. Bandidos se preparam para resgatar Rubinho.