No capítulo desta quinta-feira, Thomas exige saber onde está o galeão e usa Liu como refém. Benedita conta a Domitila que Pedro e Leopoldina estão na taberna, assistindo à peça de Elvira. Domitila afirma a Chalaça que ninguém irá separá-la de Pedro. Ferdinando desiste de seu casamento e foge de Greta, que culpa Diara. Sebastião vê Matias com Luana. Os capangas de Thomas são atingidos por flechas. Fred, Liu, Jacinto e Hassam chegam ao navio, mas são atacados. Thomas consegue entrar no galeão com Anna, e Joaquim chega para resgatar a amada. O navio pega fogo e Anna e Joaquim ficam encurralados.