Acontece, neste momento, em São Bernardo, uma manifestação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) em frente à Prefeitura. Cerca de 2,5 mil pessoas que estão no local representam as 6 mil famílias da ocupação Povo Sem Medo, que invadiu uma área pertencente à MZM Incorporação, no bairro Assunção, no dia 2 de setembro. A manifestação começou às 16 horas e ocupa a entrada do estacionamento do Paço, além de parte da avenida Lucas Nogueira Garcez, região central.

O principal pedido dos manifestantes à Administração é por moradias. Acordado às 17 horas, o prefeito Orlando Morando (PSDB) concordou em receber a comissão do movimento, liderada por Guilherme Boulos, para falar sobre o assunto em seu gabinete.

No local, a GCM (Guarda Civil Municipal) fez um cordão de isolamento para proteger a única entrada disponível no prédio. Todos os funcionários da Prefeitura foram dispensados às 14 horas. (Colaborou Raíssa Ribeiro)