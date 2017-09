O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), exonerou a secretária adjunta de Educação, Cleide Bauab Eid Bochixio (PSDB), conforme publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (13). A educadora, que é braço direito da responsável pela Pasta, Dinah Zekcer (PTB), alega que o desligamento foi feito de forma consensual, uma vez que voltará a trabalhar na Secretaria de Educação do Estado.

Cleide ocupou o posto de secretária adjunta de Educação no governo de Geraldo Alckmin (PSDB) entre 2013 e 2016, até ser chamada por Serra para auxiliar Dinah em Santo André, pela experiência em políticas públicas no setor educacional e por ser licenciada em Pedagogia. O retorno da tucana à Pasta estadual ocorre por meio de convite do secretário José Renato Nalini.

“Não houve nenhuma atitude intempestiva. O que ocorre é que deixei São Paulo, onde era adjunta no ano passado, até por questões familiares. E o doutor Nalini disse que iria me chamar de novo. Como a pessoa que assumiu o cargo, depois de mim, saiu, então ele me chamou. Conversei com a Dinah e com o prefeito, e por isso saiu a exoneração para assumir como adjunta da Secretaria de Educação do Estado”, explicou Cleide.

A ex-secretária adjunta comandou a Pasta de Educação no governo do ex-prefeito Aidan Ravin (PSB), entre 2009 e 2012. Justamente o setor foi um dos pontos menos críticos da gestão do socialista, que teve como destaque a entrega de uniformes aos alunos da rede municipal e revitalizações de unidades escolares. No entanto, a atuação do governo no setor educacional não impediu a derrota na tentativa de reeleição.