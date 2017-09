Evento em São Paulo discute segurança da informação

Em um momento em que conversas de autoridades são reveladas e causam tumulto no cenário político, governo e setor privado se reúnem, entre quinta e sexta-feiras, dias 14 e 15, em um hotel de São Paulo, para discutir a segurança da informação no Brasil, na terceira edição do “Mind The Sec”.

Vão participar do evento gestores das principais empresas privadas e públicas do Brasil, membros do Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro e os principais especialistas em cibercrime e segurança da informação do mundo. Serão discutidas tendências, desafios do segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário mundial.

Com o objetivo de promover a troca de conhecimento entre os profissionais responsáveis por manter o sigilo dos informações estratégicas que garantem o funcionamento da economia e política no país, o “Mind The Sec” também será palco da divulgação da 2ª Pesquisa Nacional sobre Conscientização Corporativa em Segurança da Informação, realizada com as principais empresas do País.

O estudo dará um panorama de quais são os pontos de preocupação com o tema entre os empresários e deve nortear o setor para o desenvolvimento de novas tecnologias e comportamentos para proteção. “Esse ano foi marcado por ataques que trouxeram visibilidade recorde para a área de segurança da informação na sociedade civil e entre gestores e empresários do setor público e privado. A necessidade de se preparar e compartilhar conhecimento nunca foi tão grande”, disse Anderson Ramos, fundador do “Mind The Sec” e CTO da Flipside, produtora do evento.

Microsoft, Intel, IBM, Uber, Grupo O Boticário, CSN, entre outras gigantes internacionais e nacionais, discutem temas exclusivos e inéditos sobre como o cibercrime, hoje mais organizado, globalizado e ativo, está afetando a economia, a atividade industrial e o comportamento estratégico das empresas brasileiras.

Também participam do evento Stuart McClure, autor do bestseller “Hackers Expostos”, que virá ao Brasil pela primeira vez, e Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky Lab, com irá ministrar palestra inédita, além de Eduardo Cabrera, CCO da Trend Micro e ex-agente de segurança dos Estados Unidos.