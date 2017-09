Em 2017, a Pastoral da Criança completa 30 anos de existência na Diocese de Santo André. Para registrar essa data, será celebrada uma missa em Ação de Graças no dia 17 de setembro (domingo), às 16h, na Catedral Nossa Senhora do Carmo.

A Pastoral da Criança é o organismo de ação social responsável pelo acompanhamento às famílias, pela orientação e capacitação de líderes voluntários que ajudem nas ações básicas de saúde, nutrição, cidadania e educação.

A Pastoral da Criança foi fundada em 1983 na cidade de Florestópolis, Paraná, pela médica sanitarista e pediatra, Dra. Zilda Arns Neumann, e pelo então Arcebispo de Londrina, hoje cardeal emérito, Dom Geraldo Majella Agnelo. Hoje ela se faz presente em todos os estados brasileiros e em outros 11 países da África, Ásia, América Latina e Caribe.

Na Diocese de Santo André, a pastoral atende 3.846 crianças e 353 gestantes. Conta com a ajuda de 498 voluntários que atuam em 51 Paróquias e 111 Comunidades/Capelas de todas as sete cidades do Grande ABC.

A pastoral tem parceria com o Comitê da Mortalidade Infantil do município de São Bernardo do Campo e com a Secretaria de Saúde de Santo André e desenvolve três campanhas: “Dormir de barriga para cima é mais seguro”, “Antibiótico 1° Dose imediata” e “Campanha dos mil dias”, todas com o objetivo central de amparar e cuidar dos bebês, crianças e gestantes.