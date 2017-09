A 18ª edição da Mega Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (MegaSipat) do SindusCon-SP, acontece na próxima sexta-feira (15/09), no SESI-CAT Min. Raphael de Almeida Magalhães, em Mauá.

O evento terá início às 7h30 e ao longo do dia oferecerá atividades como testes de acuidade visual, glicemia e pressão arterial, além de estações de atividades com os seguintes temas: segurança do trabalho, saúde, responsabilidade social e nutrição. O término da programação está previsto para as 15 horas, com a realização de sorteios de brindes. Em 2016 a iniciativa contou com a participação de 14 empresas que levaram 75 trabalhadores ao local.

Ação de caráter coletivo e de promoção da melhoria na qualidade de vida do trabalhador, a MegaSipat auxilia as empresas do setor da construção civil de todo o Estado a complementar a sua Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Além do ABC, o evento acontece também em São Paulo e em mais onze cidades em todo o estado.

Os trabalhadores participantes serão recebidos com um café da manhã reforçado e terão à disposição um almoço. A novidade neste ano é a possibilidade de participação dos ex-funcionários da construção civil, que só precisam fazer suas inscrições antecipadamente.

Tanto eles como as empresas associadas do SindusCon-SP interessadas em participar podem entrar em contato pelo número (11) 4990-6433 ou e-mail sindussan@sindusconsp.com.br.