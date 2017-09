O Sesc Santo André tem uma programação musical garantida até o final do mês. Neste sábado (16/09), às 20h, acontece um encontro inédito no Sesc Santo André entre músicos de diversas gerações que apresentarão um repertório popular de samba-choro. Reunidos no show “Sacudindo a Poeira”, os artistas Nailor Proveta, Alessandro Penezzi, Veronica Ferriani, Antonio Nóbrega, Suami Jr., Toninho Carrasqueira, Zezinho Pitoco e o Grupo de Choro Papo de Anjo cantam suas músicas autorais e também de Jacó do Bandolim (Vibrações e Tira Poeira), Raul Silva (Entre Amigos), Pixinguinha (Os Cinco Companheiros) e Severino Araújo (Um Chorinho pra você).

Além do sábado, a programação musical continua o dia 22 de setembro (sexta-feira), às 21h, quando o cantor e compositor Claudio Nucci comemora seus 35 anos de carreira no show “Claudio Nucci – 35 anos: A Hora e a Vez”. A apresentação conta com os maiores sucessos da carreira de Nucci e com arranjos inéditos de canções como “Quero Quero”, “Acontecência”, “Amor Aventureiro”, “Toada”, “Quem tem a Viola”, “Sapato Velho” e “A Hora e a Vez”. Outra novidade para o público é a letra recém composta para a canção “Bicicleta”, de Zé Renato, sucesso que existia apenas na versão instrumental do grupo “Boca Livre”.

Para encerrar a cartela de shows do mês, a cantora mineira Ceumar interpreta as composições de seu mais recente álbum “Silencia” – sexto de sua carreira – no dia 29/09 (sexta-feira), às 21h. O disco é fruto da parceria de Ceumar com o violoncelista francês Vincent Ségal, onde foi registrado ao vivo em estúdio. O resultado é um som dinâmico, cheio de silêncios e momentos sutis. O repertório é composto por músicas próprias, além de composições de artistas como Vitor Ramil, Kiko Dinucci, Miltinho Edilberto, Osvaldo Borgez, entre outros.

Serviço

Endereço: rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone: (11) 4469-1311

Estacionamento (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 6 | Outros – R$ 11

Informações sobre outras programações: sescsp.org.br/santoandre | facebook.com/SESCSantoAndre